Vannacci e Futuro nazionale primi sondaggi | potenziale intorno al 2%

I primi sondaggi su Vannacci e il suo movimento Futuro Nazionale mostrano un sostegno che si aggira intorno al 2%. Si tratta di numeri ancora da confermare, ma danno un’idea di come il progetto stia iniziando a farsi strada nel panorama politico. I dati sono ancora preliminari e non rappresentano una misura definitiva dell’interesse degli elettori.

Le stime iniziali ancora tutte da confermare. I primi dati disponibili sul progetto politico di Roberto Vannacci e sul suo movimento Futuro nazionale indicano un potenziale elettorale attorno al 2%, ma si tratta di una stima preliminare e non di un dato consolidato. A precisarlo, in un'intervista rilasciata a AdnKronos, è Fabrizio Masia, sondaggista e amministratore delegato di Emg Different. Dati provvisori e rilevazioni appena avviate. Masia sottolinea come ogni numero vada letto con estrema cautela, spiegando che le rilevazioni sono iniziate solo nelle ultime ore. " Parliamo di un potenziale, non di un voto reale – chiarisce – e sarà necessario attendere almeno una settimana per capire se queste indicazioni potranno tradursi in consenso effettivo".

Roberto Vannacci ha annunciato ufficialmente la nascita di un nuovo movimento politico chiamato “Futuro nazionale”.

