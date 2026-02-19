Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 20 | 25

Il traffico sulla A1 Roma-Firenze si è intensificato a causa di un incidente tra Orte e Magliano Sabina, che ha causato code e rallentamenti. Sul Raccordo Anulare, invece, si registrano ancora lievi disagi in carreggiata esterna, dopo che un episodio simile è stato risolto. I treni ad alta velocità tra Napoli e Roma subiscono ritardi fino a un’ora a causa di un guasto tecnico. La circolazione ferroviaria sulla metro C sarà sospesa sabato per lavori di rinnovo. La situazione resta sotto controllo.

