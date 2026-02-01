Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 19 | 25

Nel pomeriggio di oggi, il traffico a Roma e nel Lazio si è fatto più intenso a causa di diversi incidenti e code. Sul Grande Raccordo Anulare, tra Prenestina e Tiburtina, si registrano rallentamenti in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si formano code tra Casilina e Romanina. Sul tratto urbano, traffico rallentato tra via Fiorentini e Portonaccio. In direzione Eur, sulla strada statale Pontina, ci sono rallentamenti tra Pomezia Nord e Castel di Decima, mentre in via Appia, tra Santa Maria

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare un incidente nel traffico tra Prenestina e Tiburtina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si sta in coda tra le uscite Casilina e Romanina sul tratto Urbano code tra via Fiorentini e Portonaccio direzione tangenziale est sulla strada statale Pontina un incidente alle del traffico tra Pomezia nord e Castel di Decima direzione Eur in via Appia rallentamenti altezza Santa Maria delle Mole di Albano mentre in via Appia Vecchia nel territorio di Lanuvio l'altra volta il traffico altezza via Giovanni XXIII nei due sensi di marcia Astral infomobilità e tutto ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con le porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito in mobilità punto astrale spa.

