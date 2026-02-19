Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 19 | 40

Il traffico sulla Roma-Città metropolitana si intensifica a causa di un incidente sulla Raccordo Anulare, che ha provocato code sulla carreggiata esterna. Nella zona di Bufalo e Tiburtina si registrano rallentamenti tra Cassia bis e Salaria, mentre tra Tivoli e Castel Madama si formano lunghe file in direzione Teramo. La situazione si aggrava anche sulla A24, tra via di Mezzocammino e Ostia, a causa di lavori in corso. La viabilità resta congestionata, con disagi diffusi lungo le principali arterie cittadine.

Astral infomobilità di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamare raccordo anulare in carreggiata esterna un incidente per rabbia e Anagnina interna code a tratti per traffico intenso tra Cassia bis Salaria è più avanti tra bufalo a Tiburtina e spostiamo sulla A24 roma-teramo code per lavori tra Tivoli e Castel Madama verso Teramo via Cristoforo Colombo si sta in fila da via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia fine sempre verso Ostia sulla via del mare 3 raccordo anulare bitinia Dammi argomento con il trasporto pubblico capitalino sulla metro C per lavori di Irina dell'infrastruttura ferroviaria nella giornata di sabato 21 febbraio la circolazione dei treni verrà sospesa In entrambe le direzioni nella tratta giardinetti Pantano il servizio della comunque garantito dai bus mc9 che seguiranno Se ce l'hai della metropolitana servizio regolare nella tratta Colosseo giardinetti in chiusura trasporto marittimo laziomar fa sapere che a causa di condizioni meteo avverse domani venerdì 20 febbraio non verranno effettuate le corse unità Ventotene Formia delle ore 6:45 e ponza-formia delle ore 5:30 e delle ore 7:45 da Daniele Silea sono i mobili da tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

La viabilità a Roma e nel Lazio si presenta complicata questa sera.

L'aggiornamento viabilità della Regione Lazio fornisce le ultime notizie sulla circolazione stradale e sul trasporto pubblico.

