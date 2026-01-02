Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 19 | 40

Ecco un’introduzione chiara e sobria sull’aggiornamento viabilità del 2 gennaio 2026: L’aggiornamento viabilità della Regione Lazio fornisce le ultime notizie sulla circolazione stradale e sul trasporto pubblico. Attualmente, le strade principali sono percorribili, con alcune precauzioni in zone di montagna a causa di ghiaccio e neve. È attiva la nuova rete regionale UDR Lazio, che collega diverse aree del territorio. Per dettagli su percorsi e orari, si consiglia di consult

Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sull'incidente sulla regionale Flacca nel territorio di Fondi all'altezza di Rio Claro rimosso il sinistro e circolazione ora scorrevole nelle due direzioni circolazione scorrevole anche sulle autostrade e sulle principali strade della Regione Ma si raccomanda massima attenzione sulle strade di montagna in particolar modo nel Reatino e nel Frusinate dove segnaliamo la presenza di mezzi invernali di Astral il ghiaccio e la neve su strada passiamo al trasporto pubblico da oggi c'è una novità nel trasporto pubblico locale prende il via la nuova rete regionale denominata udr Lazio una rete integrata che collega il territorio laziale da questa mattina sono attive due unità di rete udr 3 Valle del Sacco e un DR5 Valle dell'aniene i dettagli delle linee sono con sul sito di Astral dedicato alle unità di rete e per conoscere itinerari orari e calcolare il percorso Scarica l'app di Astral infomobilità è tutto da Marco Morgante Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 19:40 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 08:40 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 09:40 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 11 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 17:25 - Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente su via Nettunense a causa del sinistro causato da lo sbandamento di ... romadailynews.it Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it Vorresti ricevere ogni giorno informazioni su viabilità, eventi in città, iniziative e nuove opportunità a Roma Iscriviti al canale Whatsapp di Roma Capitale! Bastano pochi semplici passaggi Vai su tinyurl.com/romawa Vedrai il canale Whatsapp di R - facebook.com facebook #Roma #viabilità #Atac Il 31 dicembre divieti e chiusure al traffico in Centro per la “We Run Rome” romamobilita.it/primo-piano/il… x.com

