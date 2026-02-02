Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 19 | 40

La viabilità a Roma e nel Lazio si presenta complicata questa sera. L’incidente sulla statale Pontina è stato risolto, ma ci sono ancora code sulla Cassia Veientana a causa di alcuni saggi in corso. In via Apriliana la circolazione dei tram procede regolarmente, mentre in zona Giustiniana si registrano rallentamenti per un incidente precedente. Sul Raccordo Anulare si rallenta tra A24 e Prenestina a causa di una chiusura temporanea della lista gialla prevista dalla Protezione Civile, che annuncia piogge e temporali sui settori settentrionali della regione

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente sulla statale Pontina alla circolazione dei tram tenuto lì a via apriliana direzionale in regolare sulla Cassia Veientana permangono invece di saggi per incidente avvenuto in precedenza code all'altezza di via della Giustiniana in direzione raccordo anulare sulla Flaminia codema per traffico in prossimità del Bivio per Riano direzione Castelnuovo di Porto andiamo sul Raccordo Anulare si rallenta interna ma per traffico tra A24 e Prenestina in chiusura la lista gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio Dalle prime ore di domani martedì 3 febbraio sono previste sui settori settentrionali della Regione precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o breve temporale un invito alla prudenza nella guida da Gina Pandolfo l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio

