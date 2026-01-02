Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 19 | 10

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 2 gennaio 2026 alle 19:10. A causa di un incidente sulla regionale Placca a Fondi, si registrano code tra via Covino e via Femminamorta, con senso unico alternato attivo. Tra Roma e dintorni, traffico intenso sulla Roma Sud e rallentamenti su Ardeatina e Appia. Sono operative le nuove reti di trasporto regionale UDR Lazio e i mezzi invernali nelle zone del Reatino e Frusinate.

Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sull'incidente sulla regionale placca nel territorio di Fondi all'altezza di Rio Claro a causa del sinistro ci sono ancora code nelle due direzioni tra via Covino e via Femminamorta attivo il senso unico alternato ci possiamo nella capitale code per traffico intenso sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo anulare in direzione dell'anello cittadino Dov'è la circolazione è al momento scorri eccetto Qualche rallentamento tra Ardeatina e Appia In entrambe le carreggiate Passiamo al trasporto pubblico da oggi c'è una novità nel trasporto pubblico locale prende il via la nuova rete regionale illuminata udr Lazio una rete integrata che collega il territorio laziale da questa mattina sono attiva e due unità di rete udr 3 Valle del Sacco e un DR5 Valle dell'aniene i dettagli delle linee sono consultabili sul sito di Astral dedicato alle unità di rete per conoscere itinerari orari e calcolare il percorso Scarica l'app di Astral infomobilità in chiusura segnaliamo che sono attivi i mezzi invernali di Astral nel Reatino nel Frusinate in particolar modo sulle regionali forca d'acero e diramazione campocatino.

