Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 17 | 25

Il traffico a Roma e nel Lazio si presenta molto congestionato a causa di diversi incidenti e lavori in corso. Un incidente sulla A1 tra Fiano Romano e Guidonia Montecelio ha causato lunghe code in direzione Roma, mentre sul Raccordo Anulare si registrano rallentamenti tra Cassia bis e Salaria, e tra via della Pisana e Aurelia. La Statale Appia, invece, è tornata a scorrere normalmente dopo un incidente passato vicino a Terracina. La Protezione Civile avverte di possibili piogge intense che potrebbero peggiorare la situazione. Si consiglia prudenza a tutti gli automobilisti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Atrani mobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla A1 Firenze Roma code per incidente tra il bivio per diramazione Roma nord e Guidonia Montecelio verso la 24 Roma Teramo sulla diramazione Roma nord segnaliamo un incidente all'altezza di Fiano Romano verso Roma prestare attenzione andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per traffico intenso tra Cassia bis e Salaria più avanti così a tratti tra diramazione Roma nord Prenestina e a seguire si lamenta anche tra via della Pisana e Aurelia in esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino la diramazione Roma sud e a seguire tra questi nato Mentana sulla diramazione Roma Sud Tor Vergata Raccordo Anulare verso quest'ultimo sulla Casilina traffico rallentato nei due sensi tra Tor Bella Monaca e finocchio andiamo sulla Statale Appia risolta un incidente avvenuto in precedenza era 17800 circa all'altezza di Terracina Al momento la circolazione scorrevole nei due sensi in chiusura raccomandiamo prudenza alla guida per lentamente diramata dalla Protezione Civile del Lazio sono previste sulla regione piogge e forti