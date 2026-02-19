Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 16 | 25

Un incidente tra Mandela e Corso alle Oricola ha causato rallentamenti sulla Roma Teramo, creando code tra i due sensi di marcia. La situazione ha coinvolto anche il traffico urbano, con code tra Tangenziale e Fiorentini. Sulla Tiburtina, all'altezza di Terracina, si sono registrati rallentamenti per un incidente risolto in precedenza. Sul Raccordo Anulare, traffico intenso si concentra tra Cassia bis e Salaria, con rallentamenti anche tra Prenestina e Nomentana. La Protezione Civile segnala piogge e forti venti sulla regione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della creazione di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo della Roma Teramo dove segnaliamo un incidente tra Mandela e corso alle Oricola verso Teramo prestare attenzione mentre sul tratto Urbano della stessa code a tratti per traffico intenso tra tangenziale e Fiorentini bar sul Raccordo Anulare andiamo sulla Statale Appia dove per un incidente sei ancora nei due sensi al km 17 e 800 circa all'altezza di Terracina sulla Tiburtina si è risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono rallentamenti tra Raccordo Anulare e via di Salone verso Tivoli andiamo sul raccordo in carreggiata interna code per traffico intenso tra Cassia bis e Salaria più avanti code a tratti da diramazione Roma nord Prenestina e a seguire si rallenta anche tra via della Pisana e orelia in esterna code a tratti della Roma Fiumicino e la diramazione Roma sud e a seguire tra Prenestina e Nomentana ce l'hai la mattina e Roma Sud file da Tor Vergata Raccordo Anulare verso quest'ultimo sulla Casilina traffico rallentato nei due sensi tra Tor Bella Monaca e finocchio chiusura potenza la guida per l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio sono previste sulla regione piogge e forti raffiche di vento Daniele Sirio e altro infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 16:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 16:25Questa mattina si registrano diversi disagi sulla viabilità di Roma e dintorni.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 16:25Il traffico a Roma si è intensificato ieri a causa di un veicolo in avaria che ha causato code tra Fiumicino e Pontina, rallentando gli spostamenti degli automobilisti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.