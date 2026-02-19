Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 13 | 25

Il 19 febbraio 2026, alle 13:25, si sono verificati diversi disagi sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Una vettura si è ribaltata sulla via del mare all’altezza di Ostia Antica, causando la chiusura tra Ostia Antica e Acilia in entrambe le direzioni. Sul raccordo anulare, tra Prenestina e A24, si registrano code a causa di un incidente. La situazione si aggrava anche sull’autostrada Roma-Napoli, con 6 km di traffico rallentato tra Roma sud e Valmontone. Le condizioni meteo avverse complicano la circolazione, con vento forte e pioggia.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio disagi sulla via del mare per due denti la strada è chiusa tra Ostia antica e Acilia nelle due direzioni attenzione alle deviazioni sul posto restiamo sulla via del mare auto ribaltata all'altezza di Ostia Antica attivo il sasso unico alternato ci spostiamo sulla carreggiata esterna del raccordo anulare code tra Prenestina e a 24 per un altro incidente un aggiornamento sull' autostrada Roma Napoli per un incidente avvenuto in precedenza sono 6 km di coda tra il per la diramazione Roma sud e Valmontone in direzione Napoli restiamo sulla Roma Napoli ennesimo incidente code tra Pontecorvo e Cassino in carreggiata Sud le altre notizie ilMeteo prudenza per la doppia diramata dalla Protezione Civile del Lazio codice arancione per vento e precipitazioni nello specifico sono previsti da questa mattina per le successive 12 18 ore sulla regione venti Forti dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca sui settori costieri e fino a burrasca forte sui settori appenninici anche forti mareggiate lungo le coste esposte è sempre da questa mattina per le successive 18 24 ore sono previste precipitazioni sparse e temporali è proprio a causa del maltempo nell'ambito della trasporto marittimo laziomar informa che oggi sono cancellate le corse unità veloce Formia Ponza delle ore 14:30 e la formia-ventotene delle 15:30 da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro infomobilità punto Astral spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 13:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 13:25La viabilità a Roma si complica di nuovo.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 13:25Astral infomobilità segnala che questa mattina la A1 Roma-Napoli è stata riaperta dopo il rimozione di un mezzo pesante che aveva causato blocchi tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.