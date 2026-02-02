Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 13 | 25

La viabilità a Roma si complica di nuovo. Un incidente tra Prenestina e Roma Sud blocca la corsia di sorpasso, creando code e rallentamenti. Sulla Tiburtina e sulla Prenestina si circola a passo d’uomo, mentre sull’Appia ci sono code tra l’aeroporto di Ciampino e Frattocchie. Chi si muove verso Civitavecchia deve fare i conti con lo svincolo chiuso in entrambe le direzioni fino a domani mattina, per lavori di manutenzione. La polizia raccomanda massima attenzione, soprattutto con l’arrivo dell

Astral infomobilità un saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare circolazione regolare in carreggiata interna esterna Si segnala un incidente che sta causando il CUD tra Prenestina e la diramazione Roma Sud stiamo sulle consolari per lentamente sulla via Tiburtina Settecamini raccordo anulare In quest'ultima direzione allenamenti anche sulla Prenestina sempre in direzione di raccordo anulare altezza Torrenova il quadrante sud della capitale brevi code anche sull'Appia in direzione di Albano Laziale tra l'aeroporto di Roma Ciampino e Frattocchie in chiusura per i cantieri sulla Roma Tarquinia per lavori di manutenzione e ispezione delle barriere sicurezza stasera a partire dalle 22 sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia Sud in entrata in uscita per chi proviene da Roma fino alle 6 di domani mattina interventi proseguiranno fino al 6 Febbraio sempre nella stessa fascia oraria da dare Antolini a stare in verità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 13:25

Approfondimenti su Roma Regione

Code e rallentamenti si registrano questa mattina sulle strade principali di Roma.

Tra le auto in coda sul Raccordo Anulare, si segnala un incidente tra via Flaminia e Nomentana, con rallentamenti anche tra Nomentana e Roma Teramo.

