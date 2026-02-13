Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 13 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio l'aggiornamento sulla A1 roma-napoli rimosso il mezzo pesante la viabilità è stata completamente ripristinata tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma la circolazione è regolare e spostiamo sul Raccordo Anulare un incidente in esterna è la causa delle code tra le uscite laurentine Appia un incidente sulla Statale puntine provoca code tra Spinaceto raccordo anulare In quest'ultima direzione auto ribaltata poi sull'Ardeatina code tra Falcognana in via della Marrana di Santa fresca nelle due direzioni un invito alla prudenza nella guida Cambiamo argomento i cantieri nella capitale gli interventi di realizzazione del nuovo ponte in via della Storta nelle tre notti che vanno da lunedì al mercoledì della settimana prossima via di Boccea via della Storta via di Casal Selce dalle 21 alle 5 sono interessate da modifiche alla viabilità nell'area del ponte che ricordiamo interdetto al transito veicolare contestualmente deviata la linea bus 905 fuori lavori nei canzone di Porta San Paolo di riqualificazione delle pensiline delle banchine a cura di Astral Spa gli interventi comportano modifiche al servizio della ferrovia regionale Metromare fino a oggi venerdì 13 poi da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio fascia oraria 11 16:30 la circolazione interrotta nella tratta Porto San Paolo Magliana i treni viaggiano solo tra Magliano e Cristoforo Colombo nella tratta interrotta gli utenti possono utilizzare la linea B della metropolitana trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma Viterbo ruban rose con i lavori di rinnovo l'infrastruttura gli interventi comportano la chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo da lunedì a venerdì le ultime partenze dei treni da Viterbo alle 17:15 attaccate all'ano alle 17:25 servizio prosegue con i bus sostitutivi o da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un Ditto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto.