Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 09 | 40

Oggi alle 09:40, un incidente sul raccordo anulare a Roma ha causato forti rallentamenti. L’incidente si è verificato all’altezza dell’uscita Ostiense, bloccando temporaneamente il traffico. Ora la situazione è migliorata, ma si registrano ancora code sulla via Tiburtina e sulla diramazione Roma Sud. Le ripercussioni si sentono anche nelle strade vicine, con lunghe file in zona Portonaccio e Tor Cervara. La viabilità nel Lazio resta sotto pressione, mentre i lavori sulla linea ferroviaria proseguono senza sosta.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per Mangoni disagi sul raccordo anulare per l'incidente avvenuto questa mattina in esterna all'altezza dell'uscita Ostiense Ora Risolto il traffico non è più bloccato lunghe code Comunque tra scienze lunghe code anche in internet alla diramazione Roma sud Al Ostiense il traffico defluisce sulla corsia di emergenza sulla prima corsia porti le ripercussioni sulle strade adiacenti sempre interna così a tratti qui per traffico tra casse Tiburtina sulla tratto Urbano della Roma Teramo incidente la causa del contratto cellulare hai Togliatti direzione tangenziale est più antico di cui per traffico da Portonaccio il bivio per la tangenziale est direzione centro Nella direzione opposta cose da Tor Cervara Raccordo Anulare ci sentiamo sulla Roma Fiumicino a Parco de' Medici a via del Cappellaccio verso l'euro in che c'era il trasporto ferroviario sulla linea regionale Metromare proseguono i lavori di riqualificazione della stazione e Porta San Paolo fino a domani venerdì 20 febbraio il servizio interrotto nella tra Porta San Paolo Magliana dalle 11 alle 16:30 i treni viaggiano solo tra Magliano e Colombo nella tratta interrotta gli utenti possono utilizzare la linea B della metropolitana di una Pandolfi alza linfoma tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio