Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 19 | 40

La viabilità a Roma e dintorni si presenta complicata questa sera. Rallentamenti si registrano sul Grande Raccordo Anulare, soprattutto tra le uscite Laurentina e Portonaccio, dove ci sono code in carreggiata interna. Tra Spinaceto e l’Eur il traffico è più intenso, mentre sulla Pontina si va a passo lento tra Pavullo e Cecchina, in direzione Campoleone. Anche via Cristoforo Colombo ha problemi, tra via di Mezzocammino e via Malafede, in entrambe le direzioni. Le strade della provincia non sono da meno: a Velletri

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente del traffico tra le uscite Laurentina puntina in carreggiata interna sul tratto Urbano della A24 rallentamenti altezza Portonaccio direzione tangenziale est percorrendo la statale Pontina traffico rallentato tra Spinaceto e del grande raccordo direzione Eur mentre via Cristoforo Colombo si rallenta tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia sulla strada regionale Nettunense per incidente traffico rallentato tra Pavullo e Cecchina direzione Campoleone di Lanuvio in via Appia rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia in provincia di Latina percorrendo la strada provinciale cisterna Campoleone un incidente rallenta il traffico tra via civitona e via Giovanni XXIII nei due sensi di marcia veloce ad Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 19:40 Approfondimenti su Roma Regione Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 09:40 Questa mattina a Roma la circolazione si presenta ancora molto intensa, soprattutto sul grande raccordo anulare e sulla Cassia Flaminia. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 09:40 La viabilità di Roma e della Regione Lazio si complica questa mattina. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Roma Regione Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 09 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 18:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per ... romadailynews.it Maltempo a Roma e nel Lazio: bomba d'acqua in Centro, esonda il torrente che attraversa Bel Poggio. Colombo allagata, rallentamenti e blocchi sul GraTemporali e pioggia fitta stanno colpendo tutta la regione. Ripristinata in mattinata la viabilità dopoché una frana ha bloccato la Sp30 da Orte a Vasanello. Destano allarmi i livelli del Tevere e del ... roma.corriere.it #Roma #viabilità per problemi di viabilità, la linea di bus 441 al momento non sta transitando su via della Pietra Sanguigna/metro Quintiliani. x.com Weekend con eventi, manifestazioni e modifiche alla viabilità: tutte le strade e le chiusure da conoscere a Roma facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.