Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 08 | 40

Il traffico a Roma si è bloccato a causa di un incidente avvenuto vicino all’uscita Ostiense, che ha coinvolto anche un elicottero di soccorso. La situazione ha causato lunghe code sul raccordo anulare, sia in direzione esterna che interna, con ripercussioni sulle strade adiacenti. La viabilità è compromessa anche sulla Roma-Teramo e sulla Roma-Fiumicino, dove si registrano incolonnamenti tra Tor Cervara e il bivio per la tangenziale est. Il maltempo con vento forte e pioggia aggrava la situazione, creando ulteriori difficoltà alla circolazione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio forti disagi sul raccordo anulare per un incidente avvenuto in precedenza in esterna all'altezza dell'uscita Ostiense intervenuto l'elisoccorso il traffico è bloccato qui a partire da Boccea lunghe code anche in interna dalla diramazione Roma sud Al Ostiense con la forti ripercussioni sulle strade adiacenti ora è al traffico incolonnamenti sulla tua turbano della Roma Teramo da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est in direzione centro in uscita da Tor Cervara raccordo anulare che sono siamo sulla roma-fiumicino un file da Parco de' Medici a via del Cappellaccio verso l'Eur usciamo da Roma risolto un incidente sulla Roma Napoli tra Anagni e Colleferro in direzione Roma annunci sono state ripercussioni di traffico in chiusura il meteo prudenza per la doppia allerta diramata dalla Protezione Civile del Lazio codice arancione per vento e precipitazioni nello specifico sono previsti da questa mattina per le successive 12 18 ore sulla regione venti Forti dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca sui settori costieri Brasca forte sui settori appenninici sempre da questa mattina per le successive 18 24 ore sono previste precipitazioni sparse e temporali da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 08:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 08:40La viabilità romana si blocca questa mattina tra code e incidenti. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 08:40Questa mattina, sulla rete viaria del Lazio, la circolazione risulta scorrevole. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 18:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 20:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 18:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente sul Raccordo ... romadailynews.it Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026Il Papa ad Ostia, Lazio-Atalanta all'Olimpico, lavori, sfilate di Carnevale e manifestazioni. Diversi eventi modificheranno la viabilità nella Capitale nel weekend ... romatoday.it #Roma #viabilità Gallerie Pasa e Giovanni XXIII, da domani modifiche notturne alla viabilità x.com La marcia della pace a Roma il 22 febbraio porterà rallentamenti e chiusure temporanee, con modifiche alla viabilità facebook