Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 07 | 25

Il traffico di questa mattina a Roma si è bloccato a causa di diversi incidenti sul Raccordo Anulare e sulla Pontina. Un'auto si è ribaltata in esterna all’altezza dell’Ostiense, causando lunghe code. Nella zona di Pomezia, un altro incidente ha rallentato la circolazione sulla statale Monte d’Oro. Sul fronte meteo, la Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione con venti forti e mareggiate lungo le coste. La situazione richiede attenzione, perché condizioni avverse possono rendere le strade più pericolose. Restate aggiornati sulle condizioni del traffico e del meteo.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente sul Raccordo Anulare in esterno il traffico è bloccato l'altezza del uscito Ostiense cose a partire dalla Pisana sempre in esterna si rallenta ma per traffico dalla Prenestina da Nomentana in interna code tra diramazione Roma sud e Appia incolonnamenti poi sulla tratto Urbano della a Teramo da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est direzione centro ci spostiamo sulla statale Pontina altro incidente code tra Pomezia via Monte d'Oro in direzione Roma altro incidente in A1 sulla direttrice Roma Napoli Colleferro in direzione Roma al momento non ci sono ripercussioni di traffico in chiusura il meteo diramata l'allerta arancione dalla Protezione Civile del Lazio sono previsti da questa mattina e per le successive 12 18 ore sulla nostra regione venti Forti dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca sui settori costieri e forti mareggiate lungo le coste esposte sui settori appenninici fino a burrasca forte sempre Stamattina sono previste precipitazioni sparse la Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni Biagio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo nel 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 07:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 07:25Da oggi i lavori di riqualificazione alle pensiline della stazione di Porta San Paolo interrompono la circolazione tra Porta San Paolo e Magliana, in orario 11-16:30, fino al 20 febbraio.