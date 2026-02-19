Via Soderini cede ancora | dilemma riapertura

Via Soderini ha subito un ulteriore cedimento, causato dai lavori di messa in sicurezza del torrente Aspio. I residenti sono preoccupati perché alcune parti della strada si stanno sgretolando, creando rischi concreti per chi vi transita. Dopo le recenti operazioni di intervento, il manto stradale si è indebolito, rendendo più difficile la circolazione. La situazione desta preoccupazione tra gli abitanti, che chiedono interventi immediati per garantire la sicurezza. La questione resta aperta e si attende una risposta dalle autorità locali.

C'è preoccupazione e disagio per i residenti di via Soderini. Dopo i lavori di messa in sicurezza del torrente Aspio e della strada adiacente, emergono infatti criticità sulla sicurezza della strada che in alcuni tratti sta cedendo. La strada dovrebbe riaprire entro marzo ma, proprio per la vicinanza della data, i dubbi si fanno sentire. "Ogni volta che piove cresce la paura. Nonostante i primi lavori la crepa è tornata, problema che insiste su diversi centinaia di metri. La sicurezza è garantita?", dicono i residenti. C'è chi, per raggiungere la propria abitazione, ogni volta deve percorrere in auto due chilometri in più.