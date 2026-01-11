La piscina comunale di Figline resta chiusa, prolungando l’attesa per i nuotatori locali. Nonostante le promesse di riapertura imminente, la struttura non sarà disponibile nemmeno domani. La situazione continua a creare disagi per gli utenti che aspettano di tornare a praticare sport in modo regolare. Restiamo aggiornati sugli sviluppi e sulle eventuali nuove comunicazioni ufficiali.

Non c’è pace per i nuotatori di Figline: la piscina comunale non riaprirà neanche domani, come era stato annunciato. L’ennesimo guasto blocca l’agognata riapertura della vasca comunale, l’unica di zona in attesa che sia pronta la nuova struttura ancora in costruzione ai Giardini Dalla Chiesa. Era inizio ottobre quando la piscina è stata chiusa. Si parlava di un guasto alla caldaia: il cambio della pompa rotta di un circolatore dell’acqua calda sembrava poter risolvere in fretta il disagio. Ma non è bastato: le ispezioni tecniche condotte da ditte specializzate, hanno portato alla luce l’ostruzione delle tubazioni della centrale termica per colpa di residui. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piscina ancora in affanno. La riapertura è un miraggio

