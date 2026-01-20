Il dilemma dello scarabocchio | siamo ancora capaci a Trento di apprezzare la bellezza?

A Trento, il dilemma dello scarabocchio solleva una riflessione sulla capacità di apprezzare e preservare la bellezza urbana. Dopo appena 24 ore dall’intervento di Immacolato, il suo volto è stato già deturpato da segni che ne compromettono l’integrità. Questo episodio invita a considerare quanto sia importante rispettare il patrimonio condiviso e mantenere viva l’attenzione sulla cura del patrimonio pubblico.

