Via Ranieri al palo | la sperimentazione non è ancora partita Mancano i cartelli

Via Ranieri resta bloccata: la sperimentazione non è ancora iniziata a causa della mancanza di cartelli. La strada dovrebbe diventare senso unico e poi vietare il transito a tutti tranne residenti e autorizzati, ma i lavori sono ancora in sospeso. Senza segnaletica, i mezzi non possono cambiare direzione e i residenti si lamentano per i disagi. La situazione si protrae da settimane, lasciando i residenti senza indicazioni chiare. La data di inizio ufficiale rimane ancora incerta.

Prima il senso unico, poi il divieto di transito esclusi residenti e 'autorizzati': in via Ranieri le sperimentazioni non finiscono mai. In realtà potremmo dire che non iniziano davvero mai, visto che a oltre una settimana dall'annuncio del cambio di strategia da parte dell'amministrazione comunale, nulla nella zona che va da Tavernelle a Monte Dago, appunto i due quartieri collegati dalla strategica via Ranieri, è cambiato. La segnaletica con il simbolo di divieto di accesso in un senso – quello da via Trevi e via Palombare – inizialmente applicati e poi coperti con delle buste di nylon nero, è ancora al suo posto.