villa confiscata la rinascita ancora al palo

La villa confiscata in via Ponchielli, appartenuta a una famiglia rom e sgomberata nel 2021, rappresenta ancora un punto di attesa. Dopo mesi, il progetto sociale previsto per questa struttura non è stato avviato, sollevando domande sulla sua futura destinazione. La situazione evidenzia le difficoltà nel trasformare i beni sequestrati in opportunità di reintegrazione e sviluppo sociale, rimanendo ancora senza una chiara soluzione.

La domanda rimbalza ormai da mesi: che fine ha fatto il progetto sociale destinato alla villa confiscata alla criminalità organizzata in via Ponchielli? Quella stessa abitazione sottratta a una famiglia rom e sgomberata nel giugno del 2021 dopo un blitz delle forze dell’ordine, una mezza giornata di tensione e resistenza che segnò un punto di svolta nella storia recente del paese. Da allora, però, il silenzio. Quattro anni e mezzo di nulla. Il fabbricato è lì, abbandonato, consumato dal degrado, senza una destinazione, senza una rinascita. Per questo la Lega ha deciso di rompere gli indugi e presentare una mozione urgente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

