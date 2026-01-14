Armi navi missili | l’arsenale che Trump potrebbe schierare contro gli ayatollah

Si intensifica la tensione tra Stati Uniti e Iran, con segnali di un possibile intervento militare statunitense. Secondo alcune fonti europee, un’azione armata potrebbe essere imminente e coinvolgere armi, navi e missili. La situazione resta in evoluzione, e le decisioni sono ancora in fase di valutazione, con un possibile intervento previsto nelle prossime ore.

L' attacco degli Stati Uniti all'Iran come sostegno ai manifestanti anti-regime sottoposti a una brutale repressione armata è imminente? Due funzionari europei hanno riferito all'agenzia d'informazione Reuters che l'intervento militare degli Stati Uniti contro l'Iran appare probabile, e secondo una delle due fonti anonime, potrebbe arrivare nelle prossime 24 ore. Dall'acuirsi delle proteste che contano già migliaia di morti in tutte le province della Repubblica Islamica non sono stati registrati particolari movimenti militari nella regione; ciò non significa che un attacco mirato a sostegno del popolo iraniano che manifesta contro il regime degli ayatollah non possa essere condotto, a vari livelli e seguendo le diverse opzioni che gli analisti del Pentagono hanno illustrato al presidente Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Armi, navi, missili: l’arsenale che Trump potrebbe schierare contro gli ayatollah Leggi anche: Corea del Nord, Kim accelera su missili e “armi segrete sottomarine”. Gli analisti: “Potrebbe cederli a Mosca” Leggi anche: Project Nightfall: ecco qual è il missile che Kiev potrebbe schierare contro Mosca Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Armi, navi, missili: l’arsenale che Trump potrebbe schierare contro gli ayatollah - Fonti europee parlano di un possibile intervento militare degli Stati Uniti contro l'Iran. msn.com

Taipei denuncia record di aerei e navi cinesi attorno all’isola; il presidente Lai promette prudenza mentre Pechino avverte su armi USA e indipendenza taiwanese. facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.