Italia in 4ª fascia ai sorteggi dei Mondiali 2026 quale può essere il girone migliore o peggiore

L'Italia è in quarta fascia al sorteggio dei Mondiali, in caso di qualificazione prenderà il posto della casella con la "X" che contrassegna la squadra vincente dei Playoff Uefa A. Gironi e avversari degli Azzurri, quanti pericoli: il rischio è un gruppo di ferro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Se l'Italia sarà al Mondiale andrà in quarta fascia: il motivo e la scelta della #Fifa di graziare #Ronaldo

Se andasse ai Mondiali di calcio, l’Italia sarebbe in quarta fascia al sorteggio dei gironi, con le squadre peggiori - Un’altra novità, decisa dalla FIFA «per assicurare una competizione più bilanciata» prevede che, un po’ come avviene nei tabelloni tennistici, le quattro migliori nazionali del ranking (Spagna, ... Segnala ilpost.it

