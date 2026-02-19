Sconti per imprese e famiglie più tasse per i produttori di energia Cosa c’è nel decreto Bollette

Il governo ha approvato un nuovo decreto per abbassare le bollette di famiglie e aziende, a causa dell’aumento dei costi dell’energia. Il provvedimento introduce sconti diretti, mentre ai produttori di energia vengono imposte tasse più alte. La misura mira a ridurre l’impatto dei rincari sui consumatori, anche se comporta un aumento delle imposte per le compagnie energetiche. La decisione si basa sulla necessità di alleviare il peso delle bollette, che in alcune zone hanno raggiunto livelli insostenibili. Ora si aspetta l’effetto di queste misure sui contatori domestici e aziendali.

Caro Energia: Il Governo Interviene con Sconti e Nuove Tasse per Produttori. Il governo italiano ha varato un decreto per contenere l'aumento delle bollette energetiche per famiglie e imprese, finanziando gli aiuti con una maggiore tassazione dei produttori di energia. Approvato il 19 febbraio 2026, il provvedimento mira a fornire un sollievo immediato e a stabilizzare un mercato ancora scosso dalle incertezze internazionali. Un Sostegno Mirato alle Famiglie in Difficoltà. Al centro del decreto c'è un bonus di 115 euro destinato a circa 2,7 milioni di famiglie indigenti. L'obiettivo è arginare il crescente disagio sociale legato ai costi energetici, una problematica che affligge un numero sempre maggiore di nuclei familiari in Italia.

Decreto bollette, cosa c’è nel testo che scontenta tutti: rimborsi ai produttori di energia da gas e bonus sociale dimezzatoIl decreto bollette ha suscitato molti malumori, perché elimina gli oneri sul trasporto del gas e le quote europee di emissione dai costi dei produttori di energia.

Decreto bollette 2026: verso sconti straordinari per famiglie e impreseIl decreto bollette 2026 nasce per ridurre i costi dell’energia, dopo che il governo ha approvato un piano che prevede sconti straordinari.

