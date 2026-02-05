Ripreso il cantiere in via Mazzini La strada sarà pronta ad aprile

Questa mattina i lavori nel cantiere di via Mazzini sono ripresi dopo alcune settimane di stop. I operai hanno iniziato di nuovo a posare le lastre in pietra serena, che sostituiranno l’asfalto vecchio. La strada sarà pronta per l’inaugurazione prevista ad aprile. La riqualificazione del centro storico di Castelfranco procede secondo i programmi.

CASTELFRANCO Il primo aprile riaprirà via Mazzini, la strada del centro storico di Castelfranco dove da mesi è in corso l’intervento di riqualificazione e sostituzione del vecchio selciato in asfalto con lastre in pietra serena. Il cantiere in via Mazzini ha preso il via a luglio 2025 e fa parte del progetto " CastelCycling, nuove connessioni al centro" avviato dalla precedente amministrazione comunale (e portato avantidalla giunta guidata dal sindaco Fabio Mini) dopo una collaborazione cn gli studenti dell’Università di Firenze. Oltre ai lavori per la riqualificazione della strada, CastelCycling prevede anche la sistemazione dell’edificio dove si trovava la Farmacia Comunale (trasferita accanto alla nuova Coop) che diventerà un luogo di riscoperta di antichi mestieri, come la lavorazione delle scarpe, oltre che officina per la riparazione delle biciclette. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ripreso il cantiere in via Mazzini. La strada sarà pronta ad aprile Approfondimenti su Castelfranco ViaMazzini Ex pista carri, partito il cantiere: strada pronta nel 2027 Cantiere di piazza Mazzini. Via Bremizia viene chiusa Il cantiere di piazza Mazzini ha causato disagi alla viabilità di via Bremizia, che è stata temporaneamente chiusa dal Comune. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Castelfranco ViaMazzini Argomenti discussi: Ripreso il cantiere in via Mazzini. La strada sarà pronta ad aprile; Cantiere lungomare, sindaco: Lavori devono riprendere entro lunedì, non accetto questo danno; Modigliana, il punto del sindaco sui lavori pubblici: strade, sicurezza e cantieri in ripartenza; Villa Gaia, rimossi i sigilli al cantiere di Etruria Nova: via libera alla ripresa dei lavori. Ripreso il cantiere in via Mazzini. La strada sarà pronta ad aprileCASTELFRANCO Il primo aprile riaprirà via Mazzini, la strada del centro storico di Castelfranco dove da mesi è in corso ... lanazione.it I lavori sono fermi da tempo e nell'area interna la vegetazione spontanea ha ripreso il sopravvento #Gela #Attualita facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.