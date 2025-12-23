L’appello per il Circolo Mengaroni Spunta mega-striscione al porto | Babbo Natale trovagli una casa

Nella mattinata di ieri, un grande striscione è comparso sulla recinzione della curva di viale Trieste, vicino al

Ieri mattina è spuntato sulla recinzione della curva di viale Trieste che porta verso il "Moloco", un lungo striscione con sopra la scritta: "Caro Babbo Natale, trova una casa x il Menga". Il riferimento per i non addetti ai lavori è il circolo Mengaroni che è ora ospitato nello stabile mezzo diroccato dell’ex carcere minorile di via Luca della Robbia. Immobile che è stato venduto all’asta da Comune e Provincia ad una impresa edile. Un ritrovo, il Mengaroni, molto popolare tra i giovani, perché all’interno si svolgono mostre, rappresentazioni teatrali ed anche concerti. Un circolo che una volta cambiata la proprietà sta viaggiando con la spada di Damocle di uno sfratto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

