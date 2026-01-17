Antenna di Antraccoli via ai lavori Spunta a 400 metri dalle scuole

È iniziato il cantiere per la nuova antenna telefonica ad Antraccoli, situata a circa 400 metri dalle scuole del quartiere. La realizzazione di questa infrastruttura rappresenta un intervento importante per migliorare la copertura di rete nella zona. La decisione è stata presa dopo un’attenta valutazione delle esigenze tecniche e di sicurezza, nonostante le opposizioni di alcuni residenti.

Parte il cantiere per la nuova antenna telefonica ad Antraccoli, da sempre osteggiato dagli abitanti. "Ad Antraccoli sono partiti i lavori per il montaggio de "l'antenna telefonica Cristina Consani": voluta infatti direttamente dall'assessora all'ambiente – dichiara il consigliere Daniele Bianucci –, a meno di 400 metri dalla scuola dell'infanzia di Tempagnano e dalla scuola primaria di Antraccoli, e per la prima volta nella storia della città di Lucca autorizzata al di fuori dal piano annuale delle istallazioni previste". E' Bianucci ad annunciare la posa del cantiere per la nuova antenna telefonica, fortemente contestata.

