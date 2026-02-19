Via al concorso allievi marescialli carabinieri | opportunità per quasi 900 giovani

Il concorso per allievi marescialli dei carabinieri si apre il 18 febbraio, creando un'importante occasione per quasi 900 giovani. La causa è la volontà dell'Arma di rinforzare il proprio personale e garantire una selezione equa. I candidati avranno un mese di tempo per inviare le domande, che devono includere documenti specifici e un curriculum dettagliato. La selezione si svolgerà tra giugno e luglio, con l’obiettivo di formare nuovi ufficiali pronti a entrare in servizio. La domanda di partecipazione si chiude il 19 marzo.

Previste prove scritte di preselezione, di composizione italiana, di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali e, infine, la prova orale Dal 18 febbraio al 19 marzo, è possibile candidarsi per il concorso Allievi Marescialli dell'Arma dei carabinieri. Un'opportunità di crescita personale e professionale per 898 giovani, tra i 17 ed i 26 anni, che vogliano mettersi al servizio della collettività, beneficiando di una formazione di alto livello e conseguendo una laurea triennale in Scienze Giuridiche e della Sicurezza. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al 19 marzo, attraverso il sito www.