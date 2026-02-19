Vespa 946 Horse l' edizione speciale dedicata all' anno del cavallo | dettagli e prezzi

Vespa ha lanciato la 946 Horse, un'edizione speciale che celebra l'Anno del Cavallo. La causa è l’arrivo del nuovo anno cinese, che ispira questa versione limitata. La moto si distingue per dettagli dorati e un design elegante che richiama l’animale sacro. La produzione si ferma a 946 esemplari, ognuno numerato e personalizzato. Il prezzo di questa Vespa esclusiva si aggira intorno ai 10.000 euro. La vendita è già iniziata in alcuni negozi selezionati in Italia.

Nel 2026 il Capodanno cinese cade il 17 febbraio, data più vicina alla seconda nuova luna dopo il solstizio di inverno. Una giornata che quest'anno ha coinciso (non per caso) anche con la presentazione della nuova Vespa 946 Horse dedicata al cavallo, l'animale rappresentativo di questa celebrazione e dei prossimi mesi in Terra d'Oriente. La livrea classica è stata completamente rivisitata per renderla quanto più possibile vicina alla somiglianza di un equino: il reparto design del gruppo Piaggio non ha preso con leggerezza il compito. Sotto la livrea equina resta intatta la base tecnica della 946: un monocilindrico 4 tempi da 125 cc raffreddato ad aria, accreditato di 11 Cv, abbinato a trasmissione automatica. Dopo le iconiche Bunny (2023), Dragon (2024) e Snake (2025), la casa di Pontedera svela la nuova Vespa 946 Horse: un'edizione limitata che celebra l'Anno del Cavallo.