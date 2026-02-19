Vespa 946 Horse la serie limitata dedicata all' anno del cavallo | dettagli e prezzi

Vespa ha lanciato la versione speciale 946 Horse per celebrare l’Anno del Cavallo, iniziato a febbraio. La causa sono le festività cinesi e la volontà di omaggiare questa simbologia. La moto si distingue per dettagli dorati e decorazioni ispirate ai cavalli, con una produzione limitata di 946 esemplari. Questa edizione si inserisce nella Lunar Collection, dedicata agli animali zodiacali. La Vespa 946 Horse si può prenotare già da oggi, con un prezzo che supera i 10.000 euro.

Nel 2026 il Capodanno cinese cade il 17 febbraio, data più vicina alla seconda nuova luna dopo il solstizio di inverno. Una giornata che quest'anno ha coinciso (non per caso) anche con la presentazione della nuova Vespa 946 Horse dedicata al cavallo, l'animale rappresentativo di questa celebrazione e dei prossimi mesi in Terra d'Oriente. La livrea classica è stata completamente rivisitata per renderla quanto più possibile vicina alla somiglianza di un equino: il reparto design del gruppo Piaggio non ha preso con leggerezza il compito. Sotto la livrea equina resta intatta la base tecnica della 946: un monocilindrico 4 tempi da 125 cc raffreddato ad aria, accreditato di 11 Cv, abbinato a trasmissione automatica.