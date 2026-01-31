Le riprese della 22esima stagione di Grey’s Anatomy si fermano per un giorno. Il cast e la troupe sono scesi in piazza, unendosi alle proteste contro l’Ice. La decisione arriva dopo settimane di tensione e richieste di cambiamento nel settore. I protagonisti vogliono mostrare solidarietà e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione. La pausa di una giornata rappresenta un gesto forte in un momento già difficile per la produzione.

Le riprese della 22esima stagione di Grey's Anatomy si fermano per un giorno per unirsi alle proteste contro l'Ice. La produzione di Grey's Anatomy si ferma. Cast e troupe si uniscono alla protesta contro l'Ice che sta interessando tutti gli Stati Uniti. La notizia è stata riportata da numerosi organi di stampa. Tra i siti che hanno in queste ore mostrato la notizia, il sito Screen Rant. Secondo quest'ultimo, in seguito all'omicidio di Renée Good e Alex Pretti, numerose sono state le manifestazioni e gli atti di protesta. Il 30 gennaio si è quindi fermato anche parte del mondo delle serie tv. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Grey’s Anatomy, stop alle riprese: cast e troupe si uniscono alle proteste contro l’Ice

Approfondimenti su Grey’s Anatomy Stop

Oggi la produzione di Grey’s Anatomy si ferma.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Grey’s Anatomy Stop

Argomenti discussi: Grey's Anatomy contro l’Ice: stop alle riprese sul set in segno di protesta; Grey’s Anatomy sospende la produzione: stop alle riprese per le proteste nazionali contro l’ICE; Grey’s Anatomy, ora è ufficiale: QUEL personaggio farà ritorno nella serie dopo ben 3 anni; Grey's Anatomy introduce una nuova dottoressa, Elizaveta Neretin in Lioness 3 e altre news in breve.

Grey's Anatomy contro l’Ice: stop alle riprese sul set in segno di protestaSi ferma anche la serie televisiva nell'ambito dell'iniziativa di shutdown nazionale organizzata da studenti e associazioni ... repubblica.it

Grey’s Anatomy si ferma per protesta contro l’ICE: stop alle ripreseLa produzione di Grey’s Anatomy interrompe le riprese in solidarietà con le proteste negli USA. Ecco cosa sta succedendo a Hollywood. daninseries.it

Attori e troupe di Grey's Anatomy aderiscono alla protesta anti-Ice dopo i fatti di Minneapolis. La serie dell'Abc, scrivono varie testate statunitensi, tra le quali Deadline, Variety e Hollywood Reporter, sospende la produzione per un giorno partecipando così al - facebook.com facebook

Attori e troupe di Grey's Anatomy aderiscono alla protesta anti-Ice dopo i fatti di Minneapolis. La serie dell'Abc, scrivono varie testate statunitensi, tra le quali Deadline, Variety e Hollywood Reporter, sospende la produzione per un giorno partecipando così al x.com