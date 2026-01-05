Stop alle polemiche sulla Melissari-Eremo | riunione in prefettura ecco la decisione finale

Dopo un incontro in Prefettura con le istituzioni, si è conclusa una riunione finalizzata a chiarire la situazione della scuola dell'infanzia Melissari-Eremo. L’accordo raggiunto mira a garantire stabilità e sicurezza per le famiglie e il personale coinvolto, evitando ulteriori polemiche. La decisione rappresenta un passo importante per affrontare con serenità la questione e proseguire con soluzioni condivise.

Dopo una lunga e articolata mattinata di confronto in Prefettura, alla presenza delle istituzioni, è stato raggiunto un accordo condiviso sulla delicata vicenda della scuola dell'infanzia Melissari-Eremo, che negli ultimi giorni aveva generato comprensibili preoccupazioni tra le famiglie degli.

