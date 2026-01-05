Stop alle polemiche sulla Melissari-Eremo | riunione in prefettura ecco la decisione finale

Da reggiotoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un incontro in Prefettura con le istituzioni, si è conclusa una riunione finalizzata a chiarire la situazione della scuola dell'infanzia Melissari-Eremo. L’accordo raggiunto mira a garantire stabilità e sicurezza per le famiglie e il personale coinvolto, evitando ulteriori polemiche. La decisione rappresenta un passo importante per affrontare con serenità la questione e proseguire con soluzioni condivise.

Dopo una lunga e articolata mattinata di confronto in Prefettura, alla presenza delle istituzioni, è stato raggiunto un accordo condiviso sulla delicata vicenda della scuola dell’infanzia Melissari-Eremo, che negli ultimi giorni aveva generato comprensibili preoccupazioni tra le famiglie degli. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Stop alle polemiche sulla Melissari-Eremo

Leggi anche: Scuola dell'infanzia Melissari, il trasferimento dei bambini sarà discusso in prefettura

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.