Monolocali e bilocali l' altra faccia del mercato immobiliare di Agrigento | quanto costano e dove conviene comprare
A Agrigento, il mercato immobiliare si svela anche attraverso i monolocali e i bilocali. Le persone cercano di capire dove conviene investire guardando le dimensioni e i prezzi delle case più piccole, che rappresentano l’altra faccia dell’immobiliare locale. I costi variano molto da zona a zona, e chi vuole comprare deve fare i conti con le offerte più vantaggiose e le aree più richieste.
Ci sono mercati che si capiscono osservando le ville e mercati che si capiscono osservando le case più piccole. Ad Agrigento, per leggere il presente e intuire la direzione, basta seguire la traiettoria di monolocali e bilocali: l’area in cui si incrociano budget limitati, scelte obbligate, micro.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
