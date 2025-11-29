Dove conviene comprare un trilocale a Milano i quartieri in cui costa meno

La città italiana più costosa per l’acquisto di un trilocale è Milano. Secondo l’analisi di Casa.it, aggiornata a novembre 2025, il prezzo medio richiesto per questa tipologia immobiliare è di 535.987 euro, con un valore al metro quadro pari a 5.570 euro, in aumento dell’1% su base annua. I dati dello studio offrono una panoramica dettagliata dei prezzi nelle 35 zone cittadine, evidenziando differenze molto marcate tra centro e periferia. Prezzi oltre il milione nel cuore della città. Dall’analisi emerge una forte concentrazione delle quotazioni più elevate nelle aree centrali. Milano è la città con la migliore qualità della vita in Italia, anche per questo i prezzi sono nettamente in rialzo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Dove conviene comprare un trilocale a Milano, i quartieri in cui costa meno

