Il correntone doroteo del Pd si stringe attorno a Schlein alla ricerca di seggi

C’è qualcosa di antico nella riunione di Montepulciano del cosiddetto Correntone del Pd. La modalità scelta, intanto, da vecchio convegno democristiano più che comunista – San Ginesio, Santa Dorotea o Lavarone, una vita fa – le correnti che «lanciano segnali» alla leader, i vecchi leoni che dalla tribuna danno lezioni ai più giovani, in platea, con il cellulare in mano. L’ipocrisia di inneggiare una segretaria che uno degli intervenuti chiamava «la cretina», ma che oggi è una carta da giocare per vincere. E i rigurgiti di consumate liturgie dialettiche – il mix di vecchio e di nuovo –, l’aggancio alla zattera delle meduse, nientemeno il socialismo, ombra della gioventù, risuonato nelle parole di Gianni Cuperlo: «Bisogna ridare un senso a un socialismo che da anni sbanda come una nave in balia di onde cattive», ha detto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il correntone doroteo del Pd si stringe attorno a Schlein alla ricerca di seggi

Altri contenuti sullo stesso argomento

Montepulciano capitale del Pd: correntone Schlein in conclave. L’ex ministro Speranza ’di casa’ - Montepulciano, 28 ottobre 2025 – La notizia è apparsa per la prima volta online venerdì (con l’immancabile Dagospia tra i primi), poi è dilagata su tutta la stampa nazionale, arricchendosi di dettagli ... Lo riporta lanazione.it

Il “correntone” del Pd per Schlein che la segretaria non avrebbe voluto - È un anno e mezzo, mese più, mese meno, che Elly Schlein tenta di impedire la nascita di un correntone di maggioranza. Da ilfoglio.it

Il Pd stringe sulla Puglia, in Calabria si aspetta Tridico - Il Pd prova ad accelerare sulla Puglia, con una mossa decisa da Elly Schlein per sbloccare la candidatura di Antonio Decaro. Secondo ansa.it

Pd, i tranElly di Mr. Tasse: si stringe il cerchio su Schlein. Ora i riformisti vogliono le primarie - Una specie di segreto di Pulcinella, tutti ne parlano nella penombra dei corridoi, nessuno davanti ad un taccuino. Scrive iltempo.it