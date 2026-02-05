Cassino si stringe attorno alla famiglia di Ramona | domani l’omaggio per i suoi 18 anni

Cassino si prepara a rendere omaggio a Ramona, che avrebbe compiuto 18 anni venerdì. La famiglia si stringe attorno al suo ricordo, con un semplice gesto di affetto in vista del compleanno. Domani, le strade e le case della città si riempiranno di pensieri e di rispetto per una ragazza tanto amata.

Avrebbe compiuto 18 anni venerdì 6 febbraio, un traguardo atteso e preparato con amore dalla sua famiglia. Invece, la scomparsa improvvisa di Ramona ha lasciato un vuoto profondo nella città di Cassino, colpendo non solo i suoi cari ma un'intera comunità che oggi si ritrova unita nel dolore.

