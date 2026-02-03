L' Hellas Verona sceglie Sammarco per il dopo-Zanetti

L'Hellas Verona ha deciso di cambiare allenatore dopo la sconfitta a Cagliari. La squadra ha scelto Sammarco come nuovo tecnico, in vista della partita decisiva contro il Pisa al Bentegodi. La società ha preso questa decisione subito dopo l’esonero di Zanetti, puntando su un volto nuovo per cercare di risollevare le sorti della stagione.

Dopo la fine del calciomercato, l'Hellas Verona ha scelto le proprie riserve sulla guida tecnica. In seguito alla pesante sconfitta subita a Cagliari e con all'orizzonte il delicatissimo scontro salvezza del Bentegodi contro il Pisa, il club lunedì aveva deciso di esonerare Paolo Zanetti

Questa mattina l'Hellas Verona ha annunciato l'esonero di Paolo Zanetti.

L'Hellas Verona ha deciso di cambiare allenatore.

. @HellasVeronaFC, Paolo Sammarco nominato allenatore ad interim: è ufficiale x.com

