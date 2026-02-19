‘Verità per Mario’ incontro al Balì Il festival chiude col caso Paciolla

Il nome di Mario Paciolla è tornato al centro dell’attenzione durante l’ultimo giorno del festival ‘Macchie e Inchiostri’. La sua morte, ancora avvolta da dubbi, ha acceso il dibattito tra gli spettatori presenti al Museo del Balì. L’evento di domenica alle 17 ha visto una partecipazione numerosa, con discussioni appassionate e testimonianze di chi ha seguito il caso. La serata si è conclusa con un momento di confronto tra pubblico e moderatori, lasciando molte domande senza risposta.

L'intensa e partecipata edizione 2026 del festival 'Macchie e Inchiostri', curata dal direttore artistico Paolo Frigerio, si chiuderà domenica alle 17 al Museo del Balì. Ospiti saranno i genitori di Mario Paciolla (foto), il giovane cooperante delle Nazioni Unite, trovato morto nel 2020 (aveva appena 23 anni) in Colombia. Un caso che continua a sollevare interrogativi sulla sicurezza dei cooperanti all'estero e sulla ricerca della verità. Titolo di questa tappa conclusiva del festival è 'Verità per Mario'. Pino Paciolla e Anna Motta, babbo e mamma del giovane, racconteranno la loro instancabile battaglia per la giustizia, condividendo un percorso che li vede confrontarsi quotidianamente con le istituzioni per ottenere trasparenza.