Vento forte | tegole e insegne pericolanti numerosi interventi dei vigili del fuoco

A Genova, il forte vento ha causato danni alle strutture, con tegole e insegne pericolanti. Sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza le zone interessate. Fortunatamente, non si registrano feriti. La situazione ha richiesto attenzione e interventi tempestivi per prevenire rischi ulteriori.

Tanti gli interventi dei vigili del fuoco a causa del forte vento a Genova. Per fortuna nessun ferito, ma diversi momenti di paura.La giornata di oggi, martedì 20 gennaio, è stata contrassegnata dall'avviso della protezione civile per vento di burrasca forte, con divieti e chiusure sul territorio.🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Como, tegole pericolanti a Ponte Chiasso: intervengono i vigili del fuoco La Calabria stretta nella morsa del maltempo: nel Reggino 40 gli interventi dei vigili del fuoco per il forte ventoLa Calabria continua a fronteggiare le conseguenze del maltempo, con il Reggino che ha richiesto oltre 40 interventi dei vigili del fuoco a causa del forte vento. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Vento forte: interventi dei vigili del fuoco; Aerei dirottati, alberi caduti, neve e grandine: maltempo in Sardegna, tutti gli aggiornamenti; Allerta meteo gialla in Toscana: vento forte di Grecale a corollario mare agitato e neve in Appennino; Maltempo in Sardegna, vento forte e disagi: prorogata l’allerta. Vento forte su tutta Genova, decine di interventi dei Vigili del FuocoTegole e insegne pericolanti in via Sestri e via XX Settembre, incendio in un sottotetto a Ceranesi: nessun ferito ... lavocedigenova.it Vento forte: tegole e insegne pericolanti, numerosi interventi dei vigili del fuocoNel corso della giornata, alcune tegole e un'insegna pericolanti in via Sestri che hanno obbligato a una parziale chiusura della via. Interventi dei vigili del fuoco anche via Chiaravagna e in via XX ... genovatoday.it Il maltempo legato al forte vento previsto per domani, mercoledì 21 gennaio 2026, sta spingendo diversi sindaci della Campania a valutare – e in alcuni casi già disporre – la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, in linea con quanto accade anche in alt - facebook.com facebook Nubifragi, mareggiate e vento forte. Allerta meteo al centro sud, per l'arrivo di un ciclone. Scuole chiuse oggi in diverse province di Sicilia, Calabria e Sardegna. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.