Venti fino a 88 chilometri all' ora piene dei fiumi e frane | oggi giornata di allerta arancione
Per il forte vento che ha raggiunto i 88 kmh e le piogge intense, molte zone dell'Emilia-Romagna sono in allerta arancione oggi, giovedì 19 febbraio. Le piene dei fiumi e le frane si sono fatte più frequenti, costringendo le autorità a intervenire in diversi punti. Le strade sono state chiuse in alcune aree collinari e montane del Parmense per motivi di sicurezza. La situazione rimane critica e le squadre di emergenza sono in azione per monitorare i rischi. La giornata resta sotto stretta osservazione.
Per la giornata di oggi, giovedì 19 febbraio è attiva l'allerta meteo della Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, di colore arancione per le zone collinari e montane del Parmense. E' di colore giallo per le aree di pianura. Per la giornata di giovedì 19 febbraio sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio eo temporale, più probabili sul settore appenninico centro-occidentale e sulla pianura occidentale. Sono inoltre previsti venti meridionali di burrasca forte (75-88 Kmh) con rinforzi o raffiche di intensità superiore sull’intera fascia appenninica.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Venti fino a 88 chilometri all'ora: allerta arancione per l'Appennino ParmenseLa Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta arancione per il vento forte che interesserà l'Appennino Parmense giovedì 12 febbraio.
Vento forte in montagna, scatta l’allerta: raffiche fino a 88 chilometri orariGiovedì 12 febbraio allerta arancione per vento in Appennino, con particolare attenzione alla dorsale appenninica e ai crinali centro-orientali. Nel corso ... redacon.it
Forti venti in Grecia, fino a 88 km orari nel PeloponnesoLa Guardia costiera greca ha annunciato che due turisti vietnamiti sono morti in mare e che la maggior parte dei traghetti non è riuscita a partire nei tempi previsti dal Pireo e da altri porti di ... iodonna.it
METEO ITALIA. PREVISIONI 19 FEBBRAIO. TEMPESTA PEDRO IN ARRIVO CON MALTEMPO E RISCHIO NUBIFRAGI, NEVE ANCHE A BASSA QUOTA, VENTI FINO A TEMPESTA (90 KM/H) E FORTI MAREGGIATE SU GRAN PARTE DEL PAESE. DOVE C facebook
In arrivo neve al Nord, venti fino a tempesta e forti mareggiate su gran parte del Paese. Allerta GIALLA, giovedì 19 febbraio in 9 regioni. Leggi l'avviso meteo del 18 febbraio bit.ly/4qGKico x.com