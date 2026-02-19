Venti fino a 88 chilometri all' ora piene dei fiumi e frane | oggi giornata di allerta arancione

Per il forte vento che ha raggiunto i 88 kmh e le piogge intense, molte zone dell'Emilia-Romagna sono in allerta arancione oggi, giovedì 19 febbraio. Le piene dei fiumi e le frane si sono fatte più frequenti, costringendo le autorità a intervenire in diversi punti. Le strade sono state chiuse in alcune aree collinari e montane del Parmense per motivi di sicurezza. La situazione rimane critica e le squadre di emergenza sono in azione per monitorare i rischi. La giornata resta sotto stretta osservazione.

Per la giornata di oggi, giovedì 19 febbraio è attiva l'allerta meteo della Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, di colore arancione per le zone collinari e montane del Parmense. E' di colore giallo per le aree di pianura. Per la giornata di giovedì 19 febbraio sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio eo temporale, più probabili sul settore appenninico centro-occidentale e sulla pianura occidentale. Sono inoltre previsti venti meridionali di burrasca forte (75-88 Kmh) con rinforzi o raffiche di intensità superiore sull’intera fascia appenninica.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Vento fino a 88 chilometri all'ora, piene dei fiumi e frane: oggi giornata di allerta arancioneIl vento ha raggiunto i 88 kmh, causando piene e frane nelle zone collinari e montane del Parmense.

Venti fino a 88 chilometri all'ora: allerta arancione per l'Appennino ParmenseLa Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta arancione per il vento forte che interesserà l’Appennino Parmense giovedì 12 febbraio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.