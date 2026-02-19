Vento fino a 88 chilometri all' ora piene dei fiumi e frane | oggi giornata di allerta arancione

Il vento ha raggiunto i 88 kmh, causando piene e frane nelle zone collinari e montane del Parmense. La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’allerta arancione per oggi, giovedì 19 febbraio, e invita alla massima attenzione. Le raffiche hanno abbattuto alcuni alberi e fatto cadere alcuni rami, creando disagi sulla viabilità. La situazione resta critica nelle aree più vulnerabili, dove sono in corso interventi di emergenza. Le autorità monitorano attentamente la situazione per evitare ulteriori danni.

Per la giornata di oggi, giovedì 19 febbraio è attiva l'allerta meteo della Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, di colore arancione per le zone collinari e montane del Parmense. E' di colore giallo per le aree di pianura. Per la giornata di giovedì 19 febbraio sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio eo temporale, più probabili sul settore appenninico centro-occidentale e sulla pianura occidentale. Sono inoltre previsti venti meridionali di burrasca forte (75-88 Kmh) con rinforzi o raffiche di intensità superiore sull'intera fascia appenninica.

