Serra indoor con oltre cento piante di marijuana arrestato un quarantenne incensurato a Monreale

A Monreale, un uomo di 40 anni è stato arrestato dopo la scoperta di oltre cento piante di marijuana in una serra indoor all’interno della sua villa. Gli investigatori, dopo una perquisizione, hanno confermato la presenza della piantagione, che suggerisce un’attività di coltivazione illegale. L’uomo, incensurato, è stato messo sotto custodia.

Gli investigatori sospettavano che avesse allestito una piantagione di marijuana indoor all'interno della sua villa, decidendo quindi di effettuare una perquisizione che ha confermato l'ipotesi. I carabinieri hanno arrestato a Monreale un quarantenne a oggi incensurato ma ora accusato di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: In casa piante di marijuana e kit per la coltivazione: arrestato un incensurato Leggi anche: Monreale, serra di marijuana in casa: arrestato 40enne, rubava anche la luce Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Caltanissetta, sorpreso con una serra indoor in casa: trentenne arrestato dalla Polizia di Stato. Sequestrati oltre 1 chilo e 100 grammi di sostanze stupefacenti: marijuana e hashish. - Questura di Caltanissetta | Polizia di Stato; Serra indoor di marijuana e strumenti per lo spaccio in un condominio a Caltanissetta, fermato 30enne; Caltanissetta, serra indoor scoperta in casa: arrestato con oltre 1 kg di droga dopo la segnalazione su YouPol; Serra di droga in casa: trentenne arrestato dalla Polizia a Caltanissetta. Serra indoor con oltre cento piante di marijuana, arrestato un quarantenne incensurato a Monreale - Oltre a tutta l'attrezzatura necessaria per la piantagione, i carabinieri hanno trovato un allaccio abusivo all ... palermotoday.it

Serra indoor nel centro storico di Caltanissetta, arrestato un trentenne - La Polizia di Stato ha arrestato di un uomo di trent’anni sorpreso nella flagranza di reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. blogsicilia.it

Caltanissetta, serra indoor scoperta in casa: arrestato con oltre 1 kg di droga dopo la segnalazione su YouPol - Gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato marijuana, hashish e attrezzature per il traffico di droga ... lasicilia.it

La scoperta dei Carabinieri: un trentenne di Goro aveva allestito una serra indoor artigianale con tanto di illuminazione riscaldamento facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.