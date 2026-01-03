Scoperta sofisticata serra casalinga di marijuana | arrestato 34enne

È stata scoperta una serra casalinga avanzata dedicata alla coltivazione di marijuana, con il sequestro di sostanze anche di hashish. L'operazione ha portato all’arresto di un uomo di 34 anni, identificato come C. La scoperta evidenzia come tecnologie e metodi sofisticati siano impiegati anche in ambito domestico per attività illegali.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.