Scoperta sofisticata serra casalinga di marijuana | arrestato 34enne

È stata scoperta una serra casalinga avanzata dedicata alla coltivazione di marijuana, con il sequestro di sostanze anche di hashish. L'operazione ha portato all’arresto di un uomo di 34 anni, identificato come C. La scoperta evidenzia come tecnologie e metodi sofisticati siano impiegati anche in ambito domestico per attività illegali.

Scoperta sofisticata serra casalinga indor di marijuana. Sequestrato anche hashish. Trentaquattrenne, C. A., arrestato e posto - su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d'inchiesta subito aperto - ai domiciliari. Pomeriggio concitato, quello di San Silvestro, a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

