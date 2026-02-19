Venezia Maria del Carnevale bersaglio di insulti razzisti | il Comune interviene e apre il dibattito sull’inclusione

Martine Diop Bullo, 18enne senegalese eletta Maria del Carnevale di Venezia, è stata presa di mira da insulti razzisti online, scatenando polemiche su inclusione e diversità. I commenti offensivi sono comparsi sui social, portando il Comune a intervenire e cancellare molti messaggi. La vicenda ha acceso un dibattito sulle discriminazioni e sul rispetto delle tradizioni in città. La giovane ha ricevuto anche numerosi messaggi di solidarietà da parte di cittadini e associazioni. La questione resta al centro dell’attenzione pubblica.

Carnevale di Venezia, la Maria del Colore tra insulti online e un dibattito sull’inclusione. L’elezione di Martine Diop Bullo, diciottenne di origini senegalesi, come Maria del Carnevale di Venezia è stata immediatamente oscurata da un’ondata di commenti razzisti sui social media, costringendo il Comune a rimuovere numerosi messaggi offensivi. L’episodio riapre un dibattito urgente sulla persistenza di pregiudizi nella società italiana e sulla necessità di promuovere una cultura dell’inclusione, anche in una città storica come Venezia. La vicenda ha generato una forte reazione politica e civile, evidenziando la fragilità delle conquiste in termini di pari opportunità.🔗 Leggi su Ameve.eu Martine Diop Bullo, insulti razzisti contro la Maria del Carnevale. Il sito del Comune costretto a cancellare molti commentiMartine Diop Bullo, mamma veneziana e papà senegalese, ha vinto il titolo di reginetta del Carnevale di Venezia, ma ha anche dovuto affrontare insulti razzisti sui social. Il Gran Ballo con "Bridgerton" apre le danze del Carnevale di Venezia 2026 | VIDEOIl Carnevale di Venezia 2026 è iniziato sabato sera con un grande evento. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Maria vincitrice del Carnevale 2026 è Martine Diop Bullo; La dodicesima Maria; Martine Diop Bullo è la 'Maria' del Carnevale 2026 di Venezia; Il Carnevale di Venezia incorona la sua Maria: è Martine Diop Bullo. Martine Diop Bullo, insulti razzisti contro la Maria del Carnevale. Il sito del Comune costretto a cancellare molti commentiVENEZIA - Mamma veneziana, papà senegalese, Martine Diop Bullo è la nuova reginetta del Carnevale veneziano. Neppure il tempo di presentarsi ufficialmente al pubblico, ... ilgazzettino.it Martine Diop Bullo è la Maria del Carnevale di Venezia: «Mi sono iscritta al concorso per provare emozioni legate alla mia città» VIDEOVENEZIA - La giovane è stata eletta al termine della Cena di Gala ospitata nelle sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia e condotta da Maurice Agosti. Martine ha 18 anni ... ilgazzettino.it Il Carnevale di Venezia ha scelto la sua Maria per la rievocazione storica: è Martine Diop Bullo, 18 anni di MESTRE. La sua elezione è avvenuta alla Cena di Gala ospitata nelle sale Apollinee del Teatro La Fenice e la decisione è stata presa dai giurati c facebook #Tiziano Presentazione di Maria al tempio. Particolare #Venezia #Venice #arte x.com