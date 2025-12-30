Campobasso morte per intossicazione | verifiche su contaminazione con veleno per topi

A Campobasso, si indaga sulla morte per intossicazione di una persona. Le autorità stanno valutando se la causa possa essere collegata a una disinfestazione contro i roditori effettuata alcuni mesi fa in un mulino di Pietracatella, che produceva farina anche per la famiglia coinvolta. Le verifiche si concentrano sulla possibile contaminazione con veleno per topi e sui rischi connessi a questa operazione.

In particolare, gli inquirenti stanno verificando se possa avere avuto un ruolo una disinfestazione contro i roditori effettuata alcuni mesi fa in un mulino di Pietracatella che produceva farina anche per la famiglia coinvolta. Intanto migliorano le condizioni del padre.

