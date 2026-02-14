Mia figlia all' asilo nido ha rischiato di mangiare il veleno per i topi

A Monza, nel mattino di venerdì 13 febbraio, nostra figlia ha rischiato di mangiare il veleno per i topi all’asilo nido comunale di Cederna. La piccola stava seduta a tavola quando un insegnante si è accorta che un pezzo di cibo le era finito in bocca, e solo in quel momento si è reso conto che il piatto conteneva un residuo sospetto.

Quindici bambini sono stati trasportati subito al pronto soccorso dell'ospedale. Il racconto e la rabbia di un genitore "Nostra figlia mentre era all'asilo nido ha rischiato di ingerire il veleno per i topi". È successo a Monza, all'asilo nido comunale di Cederna, nella mattinata di venerdì 13 febbraio. A parlare alla redazione di MonzaToday è il papà di uno dei 15 bambini che ieri sono stati trasferiti immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. Genitori e insegnanti erano terrorizzati all'idea che i piccolini, non solo avessero toccato, ma magari anche ingerito il veleno.

Durante le festività natalizie, una famiglia di Pietracatella, in provincia di Campobasso, ha subito una tragica perdita di madre e figlia.

Le autorità indagano sulla tragica morte di madre e figlia a Campobasso, valutando diverse ipotesi.

