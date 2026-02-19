Veicolo danneggia passaggio a livello a Calolzio ritardi e cancellazioni lungo la tratta

Un veicolo ha travolto il passaggio a livello di Calolziocorte, causando danni all'infrastruttura e fermando temporaneamente il traffico ferroviario. L’incidente si è verificato alle prime ore del mattino, quando il mezzo si è schiantato contro le barriere ormai abbassate. La collisione ha provocato ritardi e cancellazioni sui treni in transito sulla linea Lecco-Milano e Lecco-Bergamo. Molti passeggeri sono rimasti bloccati nelle stazioni di Calolziocorte e Olginate, mentre i soccorritori intervenivano sul luogo. La circolazione ferroviaria resta sotto osservazione.

Un'altra mattinata da dimenticare per chi viaggia sui treni nel Lecchese, in particolare lungo le tratte Lecco-Milano e Lecco-Bergamo che attraversano la stazione di Calolziocorte e Olginate. Questa volta ritardi e disagi sono legati non a un disservizio, ma sono dovuti al danneggiamento di un passaggio livello provocato da un veicolo in transito. Per ridare regolarità al servizio “è stato necessario modificare o cancellare il percorso di alcuni treni” con una serie di variazioni rispetto al percorso di alcuni treni, con l'aggiunta di fermate e lo spostamento del capolinea. Trenord ha infine precisato che i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno ripristinato il passaggio a livello e la circolazione sta tornando progressivamente alla normalità.🔗 Leggi su Leccotoday.it

