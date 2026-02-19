Veicolo danneggia passaggio a livello a Calolzio ritardi e cancellazioni lungo la tratta
Un veicolo ha travolto il passaggio a livello di Calolziocorte, causando danni all'infrastruttura e fermando temporaneamente il traffico ferroviario. L’incidente si è verificato alle prime ore del mattino, quando il mezzo si è schiantato contro le barriere ormai abbassate. La collisione ha provocato ritardi e cancellazioni sui treni in transito sulla linea Lecco-Milano e Lecco-Bergamo. Molti passeggeri sono rimasti bloccati nelle stazioni di Calolziocorte e Olginate, mentre i soccorritori intervenivano sul luogo. La circolazione ferroviaria resta sotto osservazione.
Un'altra mattinata da dimenticare per chi viaggia sui treni nel Lecchese, in particolare lungo le tratte Lecco-Milano e Lecco-Bergamo che attraversano la stazione di Calolziocorte e Olginate. Questa volta ritardi e disagi sono legati non a un disservizio, ma sono dovuti al danneggiamento di un passaggio livello provocato da un veicolo in transito. Per ridare regolarità al servizio “è stato necessario modificare o cancellare il percorso di alcuni treni” con una serie di variazioni rispetto al percorso di alcuni treni, con l'aggiunta di fermate e lo spostamento del capolinea. Trenord ha infine precisato che i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno ripristinato il passaggio a livello e la circolazione sta tornando progressivamente alla normalità.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Veicolo danneggia passaggio a livello tra Monopoli e Fasano: circolazione rallentata e treni in ritardoOggi, 16 gennaio, si sono verificati disagi sulla linea ferroviaria adriatica tra Monopoli e Fasano a causa di un veicolo danneggiato al passaggio a livello.
Auto finisce contro il passaggio a livello: ritardi fino a 30 minuti e possibili cancellazioni sulla S7A causa di un incidente tra un’auto e le sbarre di un passaggio a livello tra Triuggio e Macherio Sovico, la linea S7 Lecco-Milano può presentare ritardi fino a 30 minuti e cancellazioni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’asfalto groviera in via Anelli a Lodi danneggia un’auto; Pino cade e danneggia tre auto a Valco San Paolo; Rogo distrugge un camper e danneggia un'auto ad Assemini; Auto danneggia le sbarre di un passaggio a livello a Calolzio, treni in ritardo.
Passaggio di proprietà a distanza: guida praticaIl passaggio di proprietà a distanza è una procedura legalmente valida e riconosciuta che consente di trasferire la proprietà di un veicolo anche quando acquirente e venditore non si incontrano ... quattroruote.it
Passaggio di proprietà auto: tutto quello che c'è da sapereDeve essere fatto entro 60 giorni dalla data di acquisto o vendita dell'auto e presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista ... msn.com
Il proprietario del veicolo danneggiato lancia un ultimatum all'autore facebook
Pino cade e danneggia tre auto a Valco San Paolo ift.tt/f0wFJyb x.com