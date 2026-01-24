Auto finisce contro il passaggio a livello | ritardi fino a 30 minuti e possibili cancellazioni sulla S7

A causa di un incidente tra un’auto e le sbarre di un passaggio a livello tra Triuggio e Macherio Sovico, la linea S7 Lecco-Milano può presentare ritardi fino a 30 minuti e cancellazioni. La sospensione della circolazione tra Villasanta e Triuggio si è resa necessaria per permettere i lavori di ripristino. I viaggiatori sono invitati a consultare gli aggiornamenti sui propri mezzi di trasporto prima di partire.

Disagi in vista per i viaggiatori della linea Lecco-Molteno Monza-Milano. A seguito di un’auto che ha danneggiato le sbarre di un passaggio a livello tra le stazioni di Triuggio e Macherio Sovico, la circolazione della linea è stata sospesa tra le stazioni di Villasanta e Triuggio. Come ha comunicato Trenord, si registrano ritardi medi di 30 minuti oltre a diverse variazioni e cancellazioni dei treni. Il treno 24736 partito da Lecco alle 9:07 e diretto a Milano porta Garibaldi alle 10:43 retrocede nella stazione di Triuggio-Ponte Albiate dove termina la corsa Il treno 24740 partito da Lecco alle 10:07 e diretto a Milano porta Garibaldi delle 11:43 terminerà la sua corsa a Besana.🔗 Leggi su Monzatoday.it

