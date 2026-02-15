Santa Sede sotto pressione | rete ultraconservatrice sfida il pontificato di Francesco tra monitoraggio e dissenso

Una rete di cardinali, giornalisti e prelati si oppone al pontificato di Papa Francesco, spinta da una forte opposizione ultraconservatrice. La causa principale è il loro desiderio di mantenere un'interpretazione tradizionale della dottrina, che li porta a criticare le recenti aperture della Chiesa. Tra le motivazioni, ci sono anche preoccupazioni per le riforme e i cambiamenti introdotti dal Papa, che alcuni considerano troppo rivoluzionari. Questa fazione ha aumentato il monitoraggio sulle decisioni vaticane, alimentando tensioni interne e un clima di dissenso nella Santa Sede.

Una rete di cardinali, giornalisti e prelati contro Bergoglio: la sfida ultraconservatrice al pontificato. Una rete complessa di figure ecclesiastiche e giornalisti, soprattutto americani, ha tessuto un'opposizione strutturata al pontificato di Papa Francesco. L'indagine, emersa a febbraio 2026, rivela un'attività di monitoraggio e pressione sulla Santa Sede, sollevando interrogativi sulle dinamiche interne alla Chiesa cattolica e sulle strategie per influenzare l'opinione pubblica. Al centro di questa vicenda, un cardinale non identificato che funge da punto di riferimento per ambienti ultraconservatori.