Ex post | Alberto Melloni racconta la fine del pontificato di Francesco e l’inizio di Leone XIV

L'articolo esplora il passaggio dalla fine del pontificato di Francesco all'elezione di Leone XIV, avvenuta l’8 maggio 2025 con Robert F. Prevost. Attraverso un'analisi

L’8 maggio 2025, con l’elezione di Robert F. Prevost al soglio di Pietro con il nome di Leone XIV, si è aperta una nuova fase per la Chiesa cattolica. Ma insieme al nuovo pontificato sono esplose anche le domande: che cosa resta davvero dell’eredità di papa Francesco? Come è maturata la scelta dei cardinali in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com